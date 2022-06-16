Двадцать котов породы мейн-кун две недели ели труп хозяйки в Ростовской области

Одинокая женщина занималась бизнесом по разведению котов породы мейн-кун с целью последующей продажи. Когда она умерла, никто сразу не спохватился. В итоге, лишенные пропитания коты вынуждены были пожирать труп своей владелицы.
Лишь через две недели соседи заподозрили неладное, и были обнаружены останки женщины. Добровольцы взяли котов и отвезли их в ветеринарную клинику. Все животные выжили, однако приобрели дистрофичный и запущенный вид, рассказали «Новые Известия».
А вот в Нижнем Тагиле в мае кошка предотвратила гибель жильцов частного дома, разбудив их громким мяуканьем, когда начался пожар.