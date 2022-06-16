Пенсионеру из Каменска-Уральского предъявили обвинение за изнасилование двух девочек

Пенсионеру из Каменска-Уральского предъявили обвинение за изнасилование двух девочек
Пенсионеру из Каменска-Уральского предъявили обвинение за изнасилование двух девочек
Сегодня, 16:15ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
В Каменске-Уральском ранее судимый пенсионер обвиняется в изнасиловании двух девочек-подростков.

Речь идет о ранее судимом 68-летнем жителе, сообщает СКР по Свердловской области. Его обвиняют по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетнего) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего).

По данным Следственного комитета, изнасилования произошли в разные дни в начале июня. Сейчас предполагаемый злоумышленник находится под стражей.

Известно, что в первый раз пенсионера судили в 1978 году, а в последний раз – в 2017-м за незаконную рубку леса.

Напомним, что ранее стало известно, что девочку из Каменска-Уральского избили сверстницы, после чего ее изнасиловал пенсионер в собственном доме. Туда ребенка привели те же сверстницы.

В настоящий момент полиция принимает решение о том, чтобы поместить старшую девочку, участвующую в избиении в Центр временного содержания несовершеннолетних.

Сюжеты:
Каменск-Уральский
Материалы по теме:
детиизбиениепенсионеризнасилованиеизбиение ребенка#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы