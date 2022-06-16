Пенсионеру из Каменска-Уральского предъявили обвинение за изнасилование двух девочек

Речь идет о ранее судимом 68-летнем жителе, сообщает СКР по Свердловской области. Его обвиняют по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетнего) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего).
По данным Следственного комитета, изнасилования произошли в разные дни в начале июня. Сейчас предполагаемый злоумышленник находится под стражей.
Известно, что в первый раз пенсионера судили в 1978 году, а в последний раз – в 2017-м за незаконную рубку леса.
Напомним, что ранее стало известно, что девочку из Каменска-Уральского избили сверстницы, после чего ее изнасиловал пенсионер в собственном доме. Туда ребенка привели те же сверстницы.
В настоящий момент полиция принимает решение о том, чтобы поместить старшую девочку, участвующую в избиении в Центр временного содержания несовершеннолетних.