Появились подробности изнасилования школьницы в Каменске-Уральском

Выяснилось, что подозреваемый и ранее был замечен в излишних знаках внимания, подаваемых подросткам. Но соседи не предали этому факту должного внимания, пишет Е1.
Предполагаемого насильника соседи знают как человека по кличке Помидор. По данным следствия, он вошел в доверие к девочке, которая в один из дней привела к нему домой подругу. Принуждение к оральному сексу она сняла на видео.
По словам соседей, были родители, которые не подпускали своих детей к Помидору, а были те, что остались без надзора родителей. Они и оказались в гостях у предполагаемого насильника.
Он их то сигареткой, то рюмкой самогона привлекал. Рита и решила вот эту Алину так подставить,рассказала одна из соседок.
Известно, что матери изнасилованной девочки грозит лишение прав.
Напомним, о произошедшем стало известно после обнародования видео, на котором девочки избивают свою подругу. После того, как родители одной из девочек проверила ее телефон, там она увидела еще и видео с изнасилованием.