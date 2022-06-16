Появились подробности изнасилования школьницы в Каменске-Уральском

Появились подробности изнасилования школьницы в Каменске-Уральском
Появились подробности изнасилования школьницы в Каменске-Уральском
Сегодня, 11:39ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
Стали известны подробности сексуального насилия над несовершеннолетней в Каменске-Уральском.

Выяснилось, что подозреваемый и ранее был замечен в излишних знаках внимания, подаваемых подросткам. Но соседи не предали этому факту должного внимания, пишет Е1.

Предполагаемого насильника соседи знают как человека по кличке Помидор. По данным следствия, он вошел в доверие к девочке, которая в один из дней привела к нему домой подругу. Принуждение к оральному сексу она сняла на видео.

По словам соседей, были родители, которые не подпускали своих детей к Помидору, а были те, что остались без надзора родителей. Они и оказались в гостях у предполагаемого насильника.

Он их то сигареткой, то рюмкой самогона привлекал. Рита и решила вот эту Алину так подставить,рассказала одна из соседок.

Известно, что матери изнасилованной девочки грозит лишение прав.

Напомним, о произошедшем стало известно после обнародования видео, на котором девочки избивают свою подругу. После того, как родители одной из девочек проверила ее телефон, там она увидела еще и видео с изнасилованием.

Сюжеты:
Каменск-Уральский
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