В Алапаевске полицейские устроили погоню за пьяным парнем на «Оке»

В Алапаевске полицейские устроили погоню за пьяным парнем на «Оке»
В Алапаевске полицейские устроили погоню за пьяным парнем на «Оке»
Сегодня, 13:55ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
В Алапаевске сотрудникам полиции пришлось гнаться за 22-летним пьяным водителем без прав на автомобиле «Ока».

Юноша, увидев сотрудников ГАИ, попытался уехать, после чего полицейские начали его преследовать. Запись этого происшествия имеется на регистраторе, пишет «КП-Екатеринбург».

Известно, что пьяный водитель проигнорировал многочисленные требования об остановке машины. Он начал погоню и пытался скрыться из вида в разных улицах и переулках города. В какой-то момент его машина загорелась и он остановил машину.

Мужчину задержали. Экспертиза подтвердила, что он чел за руль нетрезвым. Сам нарушитель сказал, что погоню устроил, потому что испугался наказания из-за того, что его дома ждет жена и ребенок.

Мужчину арестовали на 10 суток.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
ГАИводительские правапьяный водительпьяныйправа#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы