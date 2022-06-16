В Алапаевске полицейские устроили погоню за пьяным парнем на «Оке»

Юноша, увидев сотрудников ГАИ, попытался уехать, после чего полицейские начали его преследовать. Запись этого происшествия имеется на регистраторе, пишет «КП-Екатеринбург».
Известно, что пьяный водитель проигнорировал многочисленные требования об остановке машины. Он начал погоню и пытался скрыться из вида в разных улицах и переулках города. В какой-то момент его машина загорелась и он остановил машину.
Мужчину задержали. Экспертиза подтвердила, что он чел за руль нетрезвым. Сам нарушитель сказал, что погоню устроил, потому что испугался наказания из-за того, что его дома ждет жена и ребенок.
Мужчину арестовали на 10 суток.