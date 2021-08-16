Разыскивается укравший рабочий инструмент из магазина «Красное & Белое» тагильчанин

Разыскивается укравший рабочий инструмент из магазина «Красное & Белое» тагильчанин
Разыскивается укравший рабочий инструмент из магазина «Красное & Белое» тагильчанин
Сегодня, 12:57ПроисшествияФото: 1MI
В Нижнем Тагиле разыскивается мужчина, который украл рабочий инструмент из магазина «Красное & Белое» на Вагонке. Ущерб составил 13 тысяч рублей.

Кража произошла днем 12 августа в магазине «Красное & Белое» на проспекте Вагоностроителей, 59. Момент попал на камеры видеонаблюдения.

В тот день проводились работы по замене оборудования, сотрудники положили инструмент на прилавок. Подозреваемый забрал его с собой после того, как расплатился за покупки, сообщают подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».

Видео:"Инцидент Нижний Тагил" "ВКонтакте"

Заявления в полицию по этому факту не поступало, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, полиция разыскивает мужчину, который украл забытую барсетку с банковской картой внутри в одном из магазинов на улице Победы в Нижнем Тагиле. Заметив пропажу, потерпевший заблокировал карту, однако похититель успел потратить с нее около 500 рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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