Разыскивается укравший рабочий инструмент из магазина «Красное & Белое» тагильчанин

Кража произошла днем 12 августа в магазине «Красное & Белое» на проспекте Вагоностроителей, 59. Момент попал на камеры видеонаблюдения.
В тот день проводились работы по замене оборудования, сотрудники положили инструмент на прилавок. Подозреваемый забрал его с собой после того, как расплатился за покупки, сообщают подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».
Заявления в полицию по этому факту не поступало, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Напомним, полиция разыскивает мужчину, который украл забытую барсетку с банковской картой внутри в одном из магазинов на улице Победы в Нижнем Тагиле. Заметив пропажу, потерпевший заблокировал карту, однако похититель успел потратить с нее около 500 рублей.