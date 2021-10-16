Странный пожар в Нижнем Тагиле расследует полиция

После пожара в Нижнем Тагиле, где в пустой квартире горели вещи, отдел надзорной деятельности передал материалы в полицию. Возгорание произошло 1 октября ночью в квартире на Ленинградском проспекте, 9.

По данному случаю отдел надзорной деятельности передал материалы дела в полицию, рассказали редакции TagilCity.ru в ведомстве. Напомним, ночью 1 октября на Ленинградском проспекте, 9 в Нижнем Тагиле произошел пожар на первом этаже. Горело кресло на площади три квадратных метра. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в жилище пусто. В квартире при этом было разбито окно. Также кто-то открыл шкафы и разбросал вещи, словно что-то искал. Произошел ли этот странный пожар из-за поджога — пока неясно. Вероятно, кто-то хотел скрыть следы своего пребывания в квартире. В итоге тагильские огнеборцы вызвали на место инцидента сотрудников правоохранительных органов. Известно, что квартиру собственники сдавали в аренду. Окно разбито, вещи разбросаны: на пожар в пустой квартире в Тагиле вызвана полиция Однако в МУ МВД России «Нижнетагильское» на вопросы редакции о возбуждении уголовного дела по переданным материалам пока не ответили.

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