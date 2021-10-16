Свидетель появился в деле об изнасиловании школьниц на вписке в Екатеринбурге

Показания в полиции по делу об изнасиловании трех школьниц на съемной квартире в Екатеринбурге дал управляющий сетью квартирных гостиниц. Оргия происходила в трехкомнатных апартаментах в центре города на улице Малышева.

По словам управляющего, днем 8 октября в квартиру заселились три человека на сутки. На одного из них, Романа Камышкова, 1993 года рождения была оформлена карточка. Молодой человек оплатил тысячу рублей за услугу и 1,5 тысячи залог за брелок от ворот. Вечером на шум из квартиры пожаловались соседи, и управляющий приехал туда. Он отметил, что в квартире был порядок, а гости были в состоянии легкого опьянения. Они обещали вести себя тихо, переночевать и уехать утром. В 4.00 поступил звонок из полиции о том, что в квартире были изнасилованы три несовершеннолетние девочки. Из жилища было изъято постельное белье, полотенца, ключи и брелок. Оказалось, что в ванной двери была сломана дверь, как и трубка домофона, пишет Е1. Напомним, 8 октября три школьницы 14 и 15 лет познакомились на улице с молодыми людьми из Челябинской области и предложили им снять квартиру для увеселений. Одна из девочек осталась на квартире, где ее и обнаружили полицейские. Об изнасиловании рассказала маме одна из школьниц, которая уехала домой. На сегодняшний день челябинцы арестованы, дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Вписка школьниц в Екатеринбурге закончилась групповой оргией с тремя челябинцами

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