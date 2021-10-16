Свидетель появился в деле об изнасиловании школьниц на вписке в Екатеринбурге

Свидетель появился в деле об изнасиловании школьниц на вписке в Екатеринбурге
Свидетель появился в деле об изнасиловании школьниц на вписке в Екатеринбурге
Сегодня, 10:45ПроисшествияФото: 1MI
Показания в полиции по делу об изнасиловании трех школьниц на съемной квартире в Екатеринбурге дал управляющий сетью квартирных гостиниц. Оргия происходила в трехкомнатных апартаментах в центре города на улице Малышева.

По словам управляющего, днем 8 октября в квартиру заселились три человека на сутки. На одного из них, Романа Камышкова, 1993 года рождения была оформлена карточка. Молодой человек оплатил тысячу рублей за услугу и 1,5 тысячи залог за брелок от ворот.

Вечером на шум из квартиры пожаловались соседи, и управляющий приехал туда. Он отметил, что в квартире был порядок, а гости были в состоянии легкого опьянения. Они обещали вести себя тихо, переночевать и уехать утром.

В 4.00 поступил звонок из полиции о том, что в квартире были изнасилованы три несовершеннолетние девочки. Из жилища было изъято постельное белье, полотенца, ключи и брелок. Оказалось, что в ванной двери была сломана дверь, как и трубка домофона, пишет Е1.

Напомним, 8 октября три школьницы 14 и 15 лет познакомились на улице с молодыми людьми из Челябинской области и предложили им снять квартиру для увеселений. Одна из девочек осталась на квартире, где ее и обнаружили полицейские. Об изнасиловании рассказала маме одна из школьниц, которая уехала домой. На сегодняшний день челябинцы арестованы, дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
изнасилованиеквартираЕкатеринбургшкольницы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы