За кражу фонаря в вагоне поезда 2 года грозит вахтовику из Нижнего Тагила

За кражу фонаря в вагоне поезда 2 года грозит вахтовику из Нижнего Тагила
За кражу фонаря в вагоне поезда 2 года грозит вахтовику из Нижнего Тагила
Сегодня, 18:33ПроисшествияФото: 1МI
Камеры видеонаблюдения, установленные в вагоне поезда, помогли полицейским Нижнего Тагила раскрыть кражу по «горячим следам».

Проводник пассажирского вагона поезда сообщением «Новый Уренгой — Москва» заявила о краже сигнально-осветительного фонаря, которая, с ее слов, произошла при посадке и высадке пассажиров на стоянке, сообщает Штаб ЛО МВД России на станции Нижний Тагил.

Фото:Штаб ЛО МВД России на станции Нижний Тагил

Сотрудники транспортной полиции, опросив очевидцев, изучив записи камер видеонаблюдения, установленные в вагоне, и проведя розыскные мероприятия, установили, что служебный фонарь похитил 51-летний пассажир, который ехал из Тюмени в Нижний Тагил с рабочей вахты домой,сообщили правоохранители.

Сумма украденного оборудования составила 3 100 рублей, мужчина намеревался использовать фонарь в быту. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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