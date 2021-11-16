За кражу фонаря в вагоне поезда 2 года грозит вахтовику из Нижнего Тагила

Проводник пассажирского вагона поезда сообщением «Новый Уренгой — Москва» заявила о краже сигнально-осветительного фонаря, которая, с ее слов, произошла при посадке и высадке пассажиров на стоянке, сообщает Штаб ЛО МВД России на станции Нижний Тагил.
Сотрудники транспортной полиции, опросив очевидцев, изучив записи камер видеонаблюдения, установленные в вагоне, и проведя розыскные мероприятия, установили, что служебный фонарь похитил 51-летний пассажир, который ехал из Тюмени в Нижний Тагил с рабочей вахты домой,сообщили правоохранители.
Сумма украденного оборудования составила 3 100 рублей, мужчина намеревался использовать фонарь в быту. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».