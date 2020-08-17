Тагильчанка отсудила у управляющей компании 100 тысяч рублей за протекшую крышу

Тагильчанка отсудила у управляющей компании 100 тысяч рублей за протекшую крышу

Сегодня, 16:46ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
Жительница Нижнего Тагила по решению суда получит больше 100 тысяч рублей компенсации за протекшую крышу, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В период с 2013 по 2019 год квартиру жительницы дома по улице Вагоностроителей периодически затапливало. Это связано с ветхим состоянием кровли жилого дома.

Неоднократные обращения в управляющую компанию принесли результат только к 2018 году, когда было принято решение о проведении капремонта кровли. Однако, в связи с отсутствием достаточной суммы на балансе дома, ремонт провели только в 2020 году.

Пенсионерка обратилась в прокуратуру, которая провела тщательную проверку и направила материалы в суд.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила принял решение удовлетворить требования пенсионерки и взыскал с управляющей компании почти 105 тысяч рублей в пользу пострадавшей. Указанная сумма уже выплачена тагильчанке.

Недавно жительница Екатеринбурга отсудила почти миллион рублей за некачественный кухонный гарнитур.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
судкомпенсацияНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Топ-5 предприятий-загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле
Ремонты дорог Свердловской области: кто получает миллиарды из областного бюджета?
Стало известно, как тагильские леса и дворы превращаются в помойки
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb