Оштрафовал за замечание: полицейский начальник из Асбеста оказался COVID-диссидентом

Происшествие случилось 7 октября 2020 года. Майор полиции Романюк находился в магазине города Асбеста без маски, несмотря на действовавший в области масочный режим. Клиентка торговой точки сделала замечание стражу порядка и начала снимать происходящее на телефон, сообщает ЕАН.
Правоохранитель неоднократно забирал и возвращал гаджет женщине, а в итоге вывел ее из магазина с применением силы. После этого на гражданку был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).
По факту инцидента назначена служебная проверка временно исполняющим обязанности начальника ОВД Асбеста Александром Дьяковым, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Полицейский должен быть сам образцом для граждан с точки зрения безопасности в разгар коронавирусной эпидемии. В нашем регионе нет послаблений в данном вопросе, сказал полковник Горелых.
Напомним, 10 февраля стало известно о начальнике колонии № 49 в Невьянске, которого обвиняют во взяточничестве за поблажки осужденным преступникам.