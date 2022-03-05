3,5 млн с корпоративной карты НТМК украл тагильчанин на запчасти и кожаные папки

Сотрудник тагильского НТМК украл 3,5 млн с корпоративной карты предприятия

3,5 миллиона рублей украл и потратил на свои нужды с корпоративной карты предприятия сотрудник цеха прокатки широкополочных балок на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле.

На эти деньги один из мастеров комбината в 2021 году приобрел 115 товаров для личного пользования. Растрату денежных средств с корпоративной банковской карты выявили сотрудники службы безопасности, сообщил редакции TagilCity.ru работник предприятия. На корпоративном портале появилась информация, где директор по контролю за исполнением бизнес процедур и сохранностью активов дивизиона Урал Андрей Акимов рассказал о произошедшем ЧП, говорит собеседник редакции. Вместо нужного для цеха инструмента и оборудования мужчина, к примеру, покупал запчасти и диски для автомобилей. Также он приобрел папки для бумаг, в том числе и из натуральной кожи. Сейчас злоумышленник уволен. Проверкой деятельности нарушителя занимается полиция, в ближайшее время в отношении него будет возбуждено уголовное дело. Напомним, использование средств предприятия на личные нужные происходит в холдинге ЕВРАЗ не впервые: сотрудник ЕВРАЗ КГОК за девять месяцев 2021 года потратил с корпоративной карты 500 тысяч рублей на строительные инструменты. Предположительно, он организовал бизнес по ремонту квартир. Сейчас он находится под следствием, мужчине грозит до шести лет тюрьмы. Сотрудник ЕВРАЗ КГОК потратил 500 тыс завода на инструменты для халтуры по квартирам

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