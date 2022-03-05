3,5 млн с корпоративной карты НТМК украл тагильчанин на запчасти и кожаные папки

На эти деньги один из мастеров комбината в 2021 году приобрел 115 товаров для личного пользования. Растрату денежных средств с корпоративной банковской карты выявили сотрудники службы безопасности, сообщил редакции TagilCity.ru работник предприятия.
На корпоративном портале появилась информация, где директор по контролю за исполнением бизнес процедур и сохранностью активов дивизиона Урал Андрей Акимов рассказал о произошедшем ЧП, говорит собеседник редакции.
Вместо нужного для цеха инструмента и оборудования мужчина, к примеру, покупал запчасти и диски для автомобилей. Также он приобрел папки для бумаг, в том числе и из натуральной кожи.
Сейчас злоумышленник уволен. Проверкой деятельности нарушителя занимается полиция, в ближайшее время в отношении него будет возбуждено уголовное дело.
Напомним, использование средств предприятия на личные нужные происходит в холдинге ЕВРАЗ не впервые: сотрудник ЕВРАЗ КГОК за девять месяцев 2021 года потратил с корпоративной карты 500 тысяч рублей на строительные инструменты. Предположительно, он организовал бизнес по ремонту квартир. Сейчас он находится под следствием, мужчине грозит до шести лет тюрьмы.