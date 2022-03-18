Молодых родителей с далматинцем в Верхней Пышме обвинили в краже 67 тысяч рублей

В краже 67 тысяч в Верхней Пышме обвинили молодых родителей

Молодую пару, которая приехала подкачать колеса в шиномонтаж для детской коляски в Верхней Пышме, другие клиенты обвинили в краже 67 тысяч рублей.

Местная жительница Эльвира приехала днем 7 марта с мужем в сервис. Когда пара вернулась домой, то супруг понял, что потерял 67 тысяч рублей. Они предположили, что могли выронить деньги в сервисе, а потому сразу вернулись. Для пояснения ситуации молодые люди попросили показать записи с камер наблюдения, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пострадавшую. Оказалось, что деньги забрала прилично одетая семейная пара, которая гуляла с далматинцем. На кадрах мужчина и женщина пришли подкачать колеса для детской коляски. Мужчина увидел на земле банкноты, огляделся и торопливо убрал их в карман. Пострадавшие обратились с заявлением в полицию, а также разместили запись в соцсетях с просьбой о возвращении денег. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, заявление поступило вечером. По нему проводится проверка, устанавливаются личности подозреваемых.

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