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Дорожник погиб в результате ДТП на трассе Екатеринбург-Серов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дорожник погиб в результате ДТП на трассе Екатеринбург-Серов

Сегодня, 18:25Происшествия
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