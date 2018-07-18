Дорожник погиб в результате ДТП на трассе Екатеринбург-Серов

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16 июля на трассе Екатеринбург-Серов грузовой автомобиль молочной компании столкнулся с автомобилем ЗИЛ, который производил дорожные работы. В результате столкновения погиб дорожный рабочий.
Сообщение о ДТП на 323 км трассы Екатеринбург-Серов поступило в 14.26. Водитель грузового автомобиля Hyundai, совершая съезд с обочины, столкнулся с ЗИЛом, который выполнял дорожные работы.
При столкновении погиб 26-летний дорожный рабочий. 32-летний водитель грузовика госпитализирован с переломами ног.
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По словам очевидцев, грузовик не справился с управлением из-за подрезавшей его иномарки.
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