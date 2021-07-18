Из-за ливня потоки воды хлынули на посетителей в ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге

Напомним, 3 и 4 июля в Нижнем Тагиле и ГГО прошёл сильный ливень с грозой, градом и шквалистым ветром, в результате чего многие районы города, жилые дома и садовые участки оказались затопленными, а кое-где были повалены деревья.