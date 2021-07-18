Из-за ливня потоки воды хлынули на посетителей в ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге

Из-за ливня потоки воды хлынули на посетителей в ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге
Из-за ливня потоки воды хлынули на посетителей в ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге
Сегодня, 19:42ПроисшествияФото: скриншот видео Е1
В торговом центре Екатеринбурга из-за сильного ливня обрушился потолок. На посетителей хлынули потоки воды. Происшествие случилось 18 июля 2021 года.

Сильный ливень разразился в столице Свердловской области. В торговом центре «Карнавал» с потолка льёт вода, пишет Е1.

В торговом комплексе сработала сигнализация. Всем посетителям пришлось пойти на выход.

Фото:скриншот видео Е1

По словам очевидцев, в торговом центре перестали работать эскалаторы.

Напомним, 3 и 4 июля в Нижнем Тагиле и ГГО прошёл сильный ливень с грозой, градом и шквалистым ветром, в результате чего многие районы города, жилые дома и садовые участки оказались затопленными, а кое-где были повалены деревья.

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Екатеринбург
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