Из-за ливня потоки воды хлынули на посетителей в ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге

Сильный ливень разразился в столице Свердловской области. В торговом центре «Карнавал» с потолка льёт вода, пишет Е1.
В торговом комплексе сработала сигнализация. Всем посетителям пришлось пойти на выход.
По словам очевидцев, в торговом центре перестали работать эскалаторы.
Напомним, 3 и 4 июля в Нижнем Тагиле и ГГО прошёл сильный ливень с грозой, градом и шквалистым ветром, в результате чего многие районы города, жилые дома и садовые участки оказались затопленными, а кое-где были повалены деревья.