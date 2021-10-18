Из-за коммунальной аварии затопило несколько дворов на улице Черных в Нижнем Тагиле

Авария произошла 15 октября, прорвало трубопровод с холодной водой. Из-за этого местные жители сразу из нескольких домов остались без воды. Из-под земли били несколько гейзеров, сообщили подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».
Оперативный комментарий в пресс-службе «Водоканал-НТ» редакции TagilCity.ru получить не удалось.
Напомним, в первый день отопительного сезона, 14 сентября, в Нижнем Тагиле на улице Грибоедова, 7 лопнула труба горячего водоснабжения. Затопленными оказались несколько квартир, подъезд и фасад дома.