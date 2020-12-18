В Кушве под колесами поезда погиб нетрезвый мужчина

Машинист грузового поезда заметил на рельсах человека. Он подал сигнал и применил экстренное торможение. Однако мужчина не реагировал, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.
Из-за близкого расстояния избежать наезда не удалось. От полученных травм 28-летний мужчина скончался на месте.
Следственные органы провели на месте происшествия осмотр, опросили работников локомотивной бригады, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Установлено, что на момент происшествия мужчина находился в нетрезвом состоянии.