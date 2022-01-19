Областной суд подтвердил законность закрытия дела экс-директора «ВСМПО-Ависма»

Областной суд подтвердил законность закрытия дела экс-директора «ВСМПО-Ависма»
Областной суд подтвердил законность закрытия дела экс-директора «ВСМПО-Ависма»
Сегодня, 17:27ПроисшествияФото: 1MI
Свердловский областной суд оставил в силе решение Верхнесалдинского суда о прекращении уголовного дела в отношении Михаила Воеводина.

Обжаловать решение нижестоящего суда пыталась прокуратура ввиду новых открывшихся фактов о работе Воеводина на посту директора «ВСМПО-Ависма», однако областной суд, выслушав доводы сторон, оставил решение Верхнесалдинского суда без изменений.

Напомним, что бывшего директора «ВСМПО-Ависма», крупнейшего в мире производителя титана, изначально подозревали в причинении ущерба компании на сумму 4 млрд рублей. В итоге дело ограничилось штрафом в размере 80 тысяч рублей и мировому соглашению с акционерами корпорации, по которому он отказался от принадлежащих ему акций компании в пользу основного владельца «ВСМПО-Ависма» Михаила Шелкова.

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