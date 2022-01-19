Жительница Новой Ляли решила вернуть брошенного ею 5 лет назад сына

Ольга из Новой Ляли уехала на заработки в Нижний Тагил, бросив своего годовалого сына на чужую женщину. Спустя пять лет девушка захотела забрать малыша, однако и он сам, и его новая мама всячески этому противятся. По словам приемных родителей мальчика, таким образом Ольга хочет получить статус многодетной матери.

Наталья Пономарева из Новой Ляли пытается отстоять свои права на шестилетнего Елисея, которого родная мать Ольга бросила 5 лет назад, уехав на заработки в Нижний Тагил. С этой проблемой свердловчанка обратилась в программу «Мужское/Женское» на Первом канале. Наталья пять лет воспитывает Елисея сама, а два года назад она во второй раз вышла замуж. Вместе с супругом они считают мальчика родным и планируют усыновить ребенка. Ольгу привела к нам в дом моя сноха — она родила больную девочку и попросила, чтобы подруга пожила с ней и помогала ухаживать за ребенком, рассказала Наталья. Ольга переехала не одна, а вместе с годовалой дочерью. В итоге внучка Натальи умерла, а Ольга так и осталась жить в их доме. Ей некуда податься, у нее нет родителей — она с Горноуральского детского дома. На тот момент она квартиру от государства еще не получила. Мы воспитывали ее Сашу, потом она пыталась отдать дочь бывшему своему, но в итоге он ночью нам принес ребенка, говорит Наталья. Девочку спустя некоторое время забрали местные органы опеки — у нее вскоре появилась новая полноценная семья. Ольга хочет забрать Елисея, чтобы стать многодетной матерью — после мальчика она родила еще двоих детей. Сейчас у Ольги есть квартира в Нижнем Тагиле, еще одну — по материнскому капиталу — она купила в Новой Ляле, так сказали ее подруги, поделилась Наталья с журналистами. По словам женщины, у Ольги Петрищевой уже есть двое детей, которые младше Елисея. Каждый раз, будучи беременной, свердловчанка возвращалась в дом Натальи. На вопрос журналистов, зачем она хочет забрать старшего сына, свердловчанка ответила, что хочет быть матерью этому ребенку. Однако и сам мальчик заявил во время съемок, что предпочитает жить с мамой Наташей. Видео: официальный сайт программы "Мужское/женское" Во время выпуска выяснилось, что Ольга не видела сына три года, за которые только дважды переводила приемной маме мальчика деньги на его содержание. В управлении соцполитики по Новолялинскому району журналистам заявили, что ситуацией не интересовались, так как жалоб на семью Натальи не поступало. Стоявшую на учете Ольгу никто не проверял, также сотрудникам ведомства ничего не известно и про других детей свердловчанки. Прославившийся отец-одиночка из Тагила перелез через забор и забрал сына из детсада

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