Транспортный налог для многодетных семей планируют обнулить в Свердловской области

Об этом на пресс-конференции заявил губернатор региона Евгений Куйвашев. Освобождение от налога коснется только одного большого автомобиля в семьях с тремя и более детьми до 18 лет. По предварительным подсчетам эта мера поможет 2,8 тысячам свердовских семей.
Мы понимаем, что многодетным семьям тяжело платить транспортный налог, находясь и так в достаточно непростой ситуации,подчеркнул Евгений Куйвашев.
Напомним, что с 2011 года в Свердловской области один из родителей, воспитывающих трех или более детей до 18 лет, может получить освобождение от уплаты транспортного налога за один зарегистрированный автомобиль мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Льгота предоставляется на основании письменного заявления и удостоверения многодетной семьи, чтобы доказать право на получение социальной поддержки.