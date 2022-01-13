Транспортный налог для многодетных семей планируют обнулить в Свердловской области

Напомним, что с 2011 года в Свердловской области один из родителей, воспитывающих трех или более детей до 18 лет, может получить освобождение от уплаты транспортного налога за один зарегистрированный автомобиль мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Льгота предоставляется на основании письменного заявления и удостоверения многодетной семьи, чтобы доказать право на получение социальной поддержки.