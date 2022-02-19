В Ростове объявлен режим ЧС из-за массовой эвакуации беженцев из ДНР и ЛНР

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о введении режима ЧС в регионе. В России уже находятся больше полутора тысяч беженцев.

Сроки режима чрезвычайной ситуации в Ростовской области пока не сообщаются, пишет «Коммерсант». Почти половину беженцев из ДНР и ЛНР, которые находятся в настоящий момент на территории РФ, составляют дети. В регионе готовы 143 пункта временного размещения прибывающих граждан независимых республик. Из-за наплыва беженцев власти Ростовской области приняли решение ввести режим ЧС. Одновременно с этим глава Донецкой независимой республики Денис Пушилин подписал указ о мобилизации граждан. Напомним, эвакуация жителей ДНР и ЛНР началась вечером 18 февраля из-за угрозы украинских войск. ОМОН Нижнего Тагила наряду с другими контрактниками и силовиками региона уехал на границу с Украиной в рамках проводимых учений. Одновременно с этим президент Путин подписал указ о военных сборах в России. Указ о призыве на военные сборы подписал президент Путин

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