Стали известны подробности пожара на улице Ильича в Нижнем Тагиле

В результате пожара на улице Ильича в Нижнем Тагиле сгорел частный дом. В ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали подробности случившегося.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера 19 апреля в 07.19. На площади 60 квадратных метров сгорела кровля частного дома. Кроме того, повреждены перекрытие и домашнее имущество. Ликвидацией возгорания занимались две единицы техники и шесть человек личного состава. Огонь был локализован в 07.34, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 09.07. Напомним, в социальные сет попало видео, на котором видно как горит деревянная постройка. Столб дыма поднимался в воздух. Одноэтажное строение было полностью охвачено огнем. Виден черный столб дыма: на улице Ильича в Нижнем Тагиле загорелась постройка

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