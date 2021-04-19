Стали известны подробности пожара на улице Ильича в Нижнем Тагиле

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера 19 апреля в 07.19. На площади 60 квадратных метров сгорела кровля частного дома. Кроме того, повреждены перекрытие и домашнее имущество.
Ликвидацией возгорания занимались две единицы техники и шесть человек личного состава.
Огонь был локализован в 07.34, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 09.07.
Напомним, в социальные сет попало видео, на котором видно как горит деревянная постройка. Столб дыма поднимался в воздух. Одноэтажное строение было полностью охвачено огнем.