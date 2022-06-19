Мужчина с густой бородой потерялся в Екатеринбурге

Мужчина с густой бородой потерялся в Екатеринбурге
Мужчина с густой бородой потерялся в Екатеринбурге
Сегодня, 16:40ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI
Спасатели и добровольцы ищут исчезнувшего 18 июня жителя Екатеринбурга Игоря Борисовича Мордовина.

Местоположение мужчины остается неизвестным вторые сутки. Игорю Мордовину 63 года. У него густая борода с проседью, рост 176 см, волосы темно-русые также с налетом седины, глаза голубые. На момент исчезновения он быт одет в темные ботинки, брюки и куртку, а также зеленую рубашку.

Фото:ЛизаАлерт

Сообщается, что потерявшемуся необходима помощь медиков. Всем, кто обладает о нем информацией, следует звонить по номерам 8 (800) 700-54-52 либо 112.

Также на этой неделе в Екатеринбурге после одного из ЕГЭ из дома ушла выпускница. Позже она обратилась в полицию и сообщила, что с ней все в порядке, однако к родителям она возвращаться не намерена.

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