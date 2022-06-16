Поиски пропавшей два дня назад выпускницы после ЕГЭ в Екатеринбурге прекращены

Заканчивающая одиннадцатый класс девушка покинула родительский дом после сдачи одного из экзаменов двумя днями ранее. Она стерла профили в интернете, не отвечала на звонки и оставила записку, что дальше собирается жить отдельно от родителей. По их словам, девушка нуждается в регулярном приеме медикаментов после перенесенной ранее операции.