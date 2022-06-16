tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 июня 2022, 16:35

Published 16 июня 2022, 16:35

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Поиски пропавшей два дня назад выпускницы после ЕГЭ в Екатеринбурге прекращены

Поиски пропавшей два дня назад выпускницы после ЕГЭ в Екатеринбурге прекращены

16 июня 2022, 16:35
Фото: 1MI.
Ушедшая из дома 14 июня выпускница Полина Лаврентьева найдена живой. Она проинформировала правоохранительные органы о том, что находится в безопасности.

Заканчивающая одиннадцатый класс девушка покинула родительский дом после сдачи одного из экзаменов двумя днями ранее. Она стерла профили в интернете, не отвечала на звонки и оставила записку, что дальше собирается жить отдельно от родителей. По их словам, девушка нуждается в регулярном приеме медикаментов после перенесенной ранее операции.

Сегодня Полина самостоятельно обратилась в полицию с просьбой остановить розыск. Она рассказала, что с ней все нормально, однако возвращаться назад она не намерена, рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

#Происшествия#Новости УрФО#Полиция#Выпускники#Пропажа#Поиски#Побег из дома#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика