Обвиненный в растлении дочери уральский ученый представил доказательства невиновности

Главным доказательством обвинения является видео, которая она записала в день встречи бывшего мужа с дочерью. На нем мужчина выходит из ванной с обнаженной пятилетней дочерью и идет на кухню. Родственники ученого объясняют это тем, что у ребенка проблемы с кожей и по советам врачей она принимает ванны и ходит по дому обнаженной. Для этого в помещении поддерживалась высокая температура, чтобы девочка не простудилась, и взрослые также одевались легко.