Спецслужбы провели обыск в администрации Артемовского

Оперативные мероприятия затронули комитет по архитектуре и градостроительству администрации Артемовского. Они связаны с уголовным делом в отношении председателя этой структуры Натальи Булатовой. Женщину подозревают в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.
По версии следствия, чиновница одобрила ввод в эксплуатацию нового объекта капитального строительства. Выданное по ее указанию разрешение было использовано для регистрации права собственности на дом и приобретение земельного участка под ним по сниженной стоимости. Однако на деле это оказалось фикцией. Бюджет города на этом потерял 2,6 млн рублей.
Оперативные мероприятия в мэрии Артемовского продолжаются. Расследованием аферы занимаются правоохранительные органы, в том числе ФСБ, сообщает Ура.Ру.