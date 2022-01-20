Спецслужбы провели обыск в администрации Артемовского

По версии следствия, чиновница одобрила ввод в эксплуатацию нового объекта капитального строительства. Выданное по ее указанию разрешение было использовано для регистрации права собственности на дом и приобретение земельного участка под ним по сниженной стоимости. Однако на деле это оказалось фикцией. Бюджет города на этом потерял 2,6 млн рублей.