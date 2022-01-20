Спецслужбы провели обыск в администрации Артемовского

Спецслужбы провели обыск в администрации Артемовского
Спецслужбы провели обыск в администрации Артемовского
Сегодня, 08:28ПроисшествияФото: 1 MI
В мэрию Артемовского 19 января нагрянули сотрудники спецслужб. Осуществлялась выемка документов и другие оперативные мероприятия.

Оперативные мероприятия затронули комитет по архитектуре и градостроительству администрации Артемовского. Они связаны с уголовным делом в отношении председателя этой структуры Натальи Булатовой. Женщину подозревают в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

По версии следствия, чиновница одобрила ввод в эксплуатацию нового объекта капитального строительства. Выданное по ее указанию разрешение было использовано для регистрации права собственности на дом и приобретение земельного участка под ним по сниженной стоимости. Однако на деле это оказалось фикцией. Бюджет города на этом потерял 2,6 млн рублей.

Оперативные мероприятия в мэрии Артемовского продолжаются. Расследованием аферы занимаются правоохранительные органы, в том числе ФСБ, сообщает Ура.Ру.

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