Обыски в подразделениях ГИБДД Новочеркасска и Таганрога прошли в Ростовской области

Сначала от УСКР по Ростовской области сообщалось, что были задержаны двое мужчин, которые передали почти 200 тысяч рублей должностным лицам ГИБДД в Таганроге. Это было сделано для того, что знакомые мужчин могли сдать экзамены на получение водительских прав, сообщает RostovGazeta со ссылкой на источник в правоохранительных органах.