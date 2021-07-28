tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 июля 2021, 14:59

Published 28 июля 2021, 14:59

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Обыски в подразделениях ГИБДД Новочеркасска и Таганрога прошли в Ростовской области

28 июля 2021, 14:59
В Ростовской области прошли обыски в подразделениях ГИБДД Новочеркасска и Таганрога. У одного из сотрудников обнаружены пачки денег.

Сначала от УСКР по Ростовской области сообщалось, что были задержаны двое мужчин, которые передали почти 200 тысяч рублей должностным лицам ГИБДД в Таганроге. Это было сделано для того, что знакомые мужчин могли сдать экзамены на получение водительских прав, сообщает RostovGazeta со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В задержании участвовали сотрудники УФСБ. После этого было возбуждено уголовное дело.

Также стало известно об обысках, которые прошли в подразделениях ГИБДД. У одного из сотрудников, ранее работающего в Таганроге, а теперь в Новочеркасске, нашли пачки с деньгами. На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, 23 июля стало известно, что сотрудники Следственного комитета задержали главу отделения Пенсионного фонда России Челябинской области. Он подозревается во взяточничестве в особо крупном размере.

Материалы по теме
Полицейские проводят обыски у советника губернатора Алексея Пьянкова в Екатеринбурге
#Происшествия#ГИБДД#Обыск#Взятка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика