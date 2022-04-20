Купленную тагильчанкой машину в кредит продал знакомый из интернета и пропал

Тагильские полицейские устанавливают личность похитителя автомобиля у местной жительницы. По данным пресс-группы межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» в полицию обратилась 46 – летняя жительница Дзержинского района Нижнего Тагила.
Пострадавшая рассказала, что в феврале 2021-го года она на сайте знакомств стала переписываться с мужчиной по имени Евгений. В один из дней женщина поделилась с ним информацией о своих долговых обязательствах. Мужчина пообещал решить их.
Через пару дней Евгений приехал домой к своей знакомой, сказав, что приехал для помощи. Он сказал, что нужно купить в кредит машину, после чего автомобиль продать, а деньгами, полученными со сделки, заплатить за имеющийся ранее кредит.
Вместе они поехали в Новосибирск, купили машину, которую зарегистрировали на женщину, а в страховой полис включили и мужчину тоже. Затем Евгений взялся продавать авто, пообещав перечислить женщине все средства, полученные с продажи.
Но мужчина быстро уехал и на звонки уже не ответил. Спустя год женщина все же пришла в полицию. Злоумышленника разыскивают.