Купленную тагильчанкой машину в кредит продал знакомый из интернета и пропал

Купленную тагильчанкой машину в кредит продал знакомый из интернета и пропал
Купленную тагильчанкой машину в кредит продал знакомый из интернета и пропал
Сегодня, 14:13ПроисшествияФото: pixabay.com
В Нижнем Тагиле полицейские начали искать злоумышленника с сайта знакомств, обманувшего женщину под видом помощи в выплате кредита.

Тагильские полицейские устанавливают личность похитителя автомобиля у местной жительницы. По данным пресс-группы межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» в полицию обратилась 46 – летняя жительница Дзержинского района Нижнего Тагила.

Пострадавшая рассказала, что в феврале 2021-го года она на сайте знакомств стала переписываться с мужчиной по имени Евгений. В один из дней женщина поделилась с ним информацией о своих долговых обязательствах. Мужчина пообещал решить их.

Через пару дней Евгений приехал домой к своей знакомой, сказав, что приехал для помощи. Он сказал, что нужно купить в кредит машину, после чего автомобиль продать, а деньгами, полученными со сделки, заплатить за имеющийся ранее кредит.

Вместе они поехали в Новосибирск, купили машину, которую зарегистрировали на женщину, а в страховой полис включили и мужчину тоже. Затем Евгений взялся продавать авто, пообещав перечислить женщине все средства, полученные с продажи.

Но мужчина быстро уехал и на звонки уже не ответил. Спустя год женщина все же пришла в полицию. Злоумышленника разыскивают.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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