Две тысячи долларов отдала блокадница мошенникам за фильтры воды в Екатеринбурге

Две тысячи долларов отдала блокадница мошенникам за фильтры воды в Екатеринбурге
Две тысячи долларов отдала блокадница мошенникам за фильтры воды в Екатеринбурге
Сегодня, 18:11ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Две тысячи долларов отдала блокадница из Екатеринбурга неизвестным за установку и обслуживание фильтров для воды.

80-летняя ветеран-блокадница живет в центре Екатеринбурга. За ней присматривает родственник, однако постоянный контроль обеспечить тяжело. Для этого в квартире были установлены камеры видеонаблюдения, пишет E1.

Это уже пятый случай за год, когда к пенсионерке приходят с различными предложениями. В этот раз сотрудники сервисной службы явились с предложением проверить ранее установленную систему очистки воды. За свои услуги и пятилетнее обслуживание они взяли с пенсионерки две тысячи долларов (148 тысяч рублей).

Рыночная цена такого фильтра — около 11 тысяч рублей. По словам родственника, пенсионеры не знают цен и не могут противостоять мошенникам.

По факту происшествия написано заявление в полицию. Однако родные не уверены, что полицейские смогут наказать виновных. Правоохранителям была предоставлена запись с камеры видеонаблюдения.

Напомним, 17 апреля сообщалось, что за первый квартал 2021 года мошенники обманули 1 644 свердловчанина. Отмечается, что жертвами аферистов становятся люди различных профессий и возрастов. Многие из них знают о мошеннических схемах, но все равно попадаются на уловки злоумышленников.

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Екатеринбург
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