Две тысячи долларов отдала блокадница мошенникам за фильтры воды в Екатеринбурге

Это уже пятый случай за год, когда к пенсионерке приходят с различными предложениями. В этот раз сотрудники сервисной службы явились с предложением проверить ранее установленную систему очистки воды. За свои услуги и пятилетнее обслуживание они взяли с пенсионерки две тысячи долларов (148 тысяч рублей).