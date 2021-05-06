TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

1,6 тысячи свердловчан были обмануты мошенниками за первый квартал 2021 года

6 мая 2021, 09:29
Фото: 1Mediainvest.ru
1,6 тысячи жителей Свердловской области стали жертвами мошенников в первые три месяца 2021 года.

Ежемесячно лишаются средств более пятисот жителей Среднего Урала. С 1 января по 1 апреля мошенники обманули 1 644 жителей региона. Отмечается, что образование и социальный статус для обманщиков не имеет никакого значение.

Большинство слышало о случаях мошенничества, но всё равно стали жертвами. Преступники действуют, словно гипнотизеры, рассказал E1 глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Поводом для перевода может стать снятие порчи, попавший в «ДТП» родственник. В последнем случае стражи порядка рекомендуют обратиться к родным, чтобы проверить информацию и не переводить средства.

Не следует сообщать по телефону никаких данных карты или код безопасности. Также полицейские напоминают, что сотрудники банка никогда не звонят лично владельцу счета.

Напомним, 23 апреля сообщалось, как аналитик и ведущий специалист уральского ВУЗа «подарили» мошенникам 7,1 миллиона рублей.

Аналитик и ведущий специалист уральского вуза «подарили» мошенникам 7,1 млн рублей
Узнать подробнее

Материалы по теме
Новая схема: мошенники предлагают россиянам оформить вклад под высокий процентИз колонии Тагила действует мошенник от имени Митрополита Евгения Кульберга«Сотрудник банка» и «представитель МВД» похитили у тагильчанина 250 тысяч
#Обман#Жители Урала#Свердловская область#Телефонные мошенники#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14