После употребления наркотика скончался подросток в Екатеринбурге

Двое подростков попробовали наркотик в Екатеринбурге. После один скончался, другой лежит в больнице в тяжелом состоянии.

В Кировском районе уральской столицы 14-летний парень и его друг наткнулись на закладку с сильнодействующим синтетическим наркотиком и вдвоем решили его попробовать. Наркотики смертельно опасны в любом виде, а ребята еще и употребили их неправильно, тем самым, усилив разрушительное воздействие. В результате совершенных действий, один школьник умер на месте, а за жизнь другого до сих пор борются врачи, у него отказали почки, сообщил «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах. А в Каменске-Уральском 9 июня задержали мужчину за буйное поведение в публичном месте. Оказалось, что он находился в федеральном розыске за хранение наркотиков.

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