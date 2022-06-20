После употребления наркотика скончался подросток в Екатеринбурге

После употребления наркотика скончался подросток в Екатеринбурге
После употребления наркотика скончался подросток в Екатеринбурге
Сегодня, 20:09ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI
Двое подростков попробовали наркотик в Екатеринбурге. После один скончался, другой лежит в больнице в тяжелом состоянии.

В Кировском районе уральской столицы 14-летний парень и его друг наткнулись на закладку с сильнодействующим синтетическим наркотиком и вдвоем решили его попробовать.

Наркотики смертельно опасны в любом виде, а ребята еще и употребили их неправильно, тем самым, усилив разрушительное воздействие.

В результате совершенных действий, один школьник умер на месте, а за жизнь другого до сих пор борются врачи, у него отказали почки, сообщил «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

А в Каменске-Уральском 9 июня задержали мужчину за буйное поведение в публичном месте. Оказалось, что он находился в федеральном розыске за хранение наркотиков.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
смертьгоспитализациязакладкаопасностьнаркотикЕкатеринбургподросток#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы