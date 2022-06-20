В сборе денег на ремонт школы под снов обвинили директора екатеринбуржцы

При том, что известно, что через два года здание снесут, пишет Е1. Родители школьников рассказали, что этот директор новый, а прошлый не просил никаких денег. Некоторые родители не готовы сдавать деньги даже на шторы, потому что детям пообещали дать новое здание, а в старом учиться им осталось недолго.
Школа находится в не лучшем состоянии по ремонту, сообщают родители. Например, год назад дети несколько раз не ходили в школу, потому что там прорвало коммуникации. Также в здании очень старые двери и полуразрушенные лестницы.
В администрации отметили, что строительство нового здания находится в планах на 2024–2025 год, но это случится, если на то будут деньги. В новом помещении смогли бы обучаться 1500 детей.
В департаменте образования отметили, что средства на ремонты школ выделяются из горбюджета. Возможны и добровольные пожертвования.