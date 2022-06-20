В сборе денег на ремонт школы под снов обвинили директора екатеринбуржцы

В сборе денег на ремонт школы под снов обвинили директора екатеринбуржцы
В сборе денег на ремонт школы под снов обвинили директора екатеринбуржцы
Сегодня, 11:57ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
В Екатеринбурге директор школы №84 попросила родителей учеников сдать деньги на ремонт классов.

При том, что известно, что через два года здание снесут, пишет Е1. Родители школьников рассказали, что этот директор новый, а прошлый не просил никаких денег. Некоторые родители не готовы сдавать деньги даже на шторы, потому что детям пообещали дать новое здание, а в старом учиться им осталось недолго.

Школа находится в не лучшем состоянии по ремонту, сообщают родители. Например, год назад дети несколько раз не ходили в школу, потому что там прорвало коммуникации. Также в здании очень старые двери и полуразрушенные лестницы.

В администрации отметили, что строительство нового здания находится в планах на 2024–2025 год, но это случится, если на то будут деньги. В новом помещении смогли бы обучаться 1500 детей.

В департаменте образования отметили, что средства на ремонты школ выделяются из горбюджета. Возможны и добровольные пожертвования.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
деньгиремонтшколапоборыЕкатеринбург#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы