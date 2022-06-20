В сборе денег на ремонт школы под снов обвинили директора екатеринбуржцы

При том, что известно, что через два года здание снесут, пишет Е1. Родители школьников рассказали, что этот директор новый, а прошлый не просил никаких денег. Некоторые родители не готовы сдавать деньги даже на шторы, потому что детям пообещали дать новое здание, а в старом учиться им осталось недолго.