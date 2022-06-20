В СК рассказали об инциденте с выброшенным из окна мальчиком в Екатеринбурге

На данный момент отцу ребенка предъявлено обвинение в покушении на убийство, а также в отношении него возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, 41-летний мужчина в ночь на 18 июня 2022 года находился в общежитии на улице Дагестанская в Екатеринбурге. Он поссорился с супругой, которая собиралась на работу, а также применял к ней физическое насилие. 11-летнему ребенку мужчины это не понравилось. Он стал заступаться за маму. Женщина убежала на улицу и стала звать на помощь.
Оставшийся наедине с сыном обвиняемый, стал проявлять агрессию в отношении него. Мальчик пытался спастись. Он выбрался на балкон, надеясь, что папа не станет его трогать. Однако мужчина продолжил свои действия. В результате мальчик упал с балкона. Он получил тяжелые травмы и был госпитализирован, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.
На данный момент проводятся мероприятия по выяснению всех обстоятельств произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, которая покажет, насколько тяжкий вред получили сам ребенок и его мама.
Мужчина уже был ранее судим. Он проживал вместе с сыном и женой. Задержали его на месте преступления, сообщили в УМВД по Екатеринбургу. Там уточнили, что мужчина судим за незаконный оборот наркотиков, сбыт имущества, а также угрозу убийством. Кроме того, за мелкое хулиганство он привлекался не один раз.