В СК рассказали об инциденте с выброшенным из окна мальчиком в Екатеринбурге

В СК рассказали об инциденте с выброшенным из окна мальчиком в Екатеринбурге
В СК рассказали об инциденте с выброшенным из окна мальчиком в Екатеринбурге
Сегодня, 12:42ПроисшествияИрина КириловаФото: СК по Свердловской области
Подробности инцидента с выброшенным из окна 11-летним мальчиком в Екатеринбурге рассказали в следственном комитете.

На данный момент отцу ребенка предъявлено обвинение в покушении на убийство, а также в отношении него возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 41-летний мужчина в ночь на 18 июня 2022 года находился в общежитии на улице Дагестанская в Екатеринбурге. Он поссорился с супругой, которая собиралась на работу, а также применял к ней физическое насилие. 11-летнему ребенку мужчины это не понравилось. Он стал заступаться за маму. Женщина убежала на улицу и стала звать на помощь.

Оставшийся наедине с сыном обвиняемый, стал проявлять агрессию в отношении него. Мальчик пытался спастись. Он выбрался на балкон, надеясь, что папа не станет его трогать. Однако мужчина продолжил свои действия. В результате мальчик упал с балкона. Он получил тяжелые травмы и был госпитализирован, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

На данный момент проводятся мероприятия по выяснению всех обстоятельств произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, которая покажет, насколько тяжкий вред получили сам ребенок и его мама.

Мужчина уже был ранее судим. Он проживал вместе с сыном и женой. Задержали его на месте преступления, сообщили в УМВД по Екатеринбургу. Там уточнили, что мужчина судим за незаконный оборот наркотиков, сбыт имущества, а также угрозу убийством. Кроме того, за мелкое хулиганство он привлекался не один раз.

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