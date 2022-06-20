В СК рассказали об инциденте с выброшенным из окна мальчиком в Екатеринбурге

По данным следствия, 41-летний мужчина в ночь на 18 июня 2022 года находился в общежитии на улице Дагестанская в Екатеринбурге. Он поссорился с супругой, которая собиралась на работу, а также применял к ней физическое насилие. 11-летнему ребенку мужчины это не понравилось. Он стал заступаться за маму. Женщина убежала на улицу и стала звать на помощь.