Водитель без прав сбила двух подростков-велосипедистов под Нижним Тагилом

Тинейджеров госпитализировали, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.
Известно, что у 52-летней женщины, двигающей на автомобиле ВАЗ, не было водительских прав. Она ехала из села Башкарка в сторону поселка Нейво - Шайтанский. По ходу движения она сбила двух подростков, которые ехали на одном велосипеде.
Травмы получил 15-летний подросток и его 10-летний брат. У младшего мальчика диагностирована тупая травма живота, а у старшего ребенка - ссадины спины.
Женщина-водитель 4 года назад привлекалась к ответственности за пьяное вождение. Тогда ее лишили прав на 18 месяцев. По истечении этого срока для того, чтобы вновь сесть за руль, она должна была сдать экзамены. Этого женщина не сделала.
Проходить освидетельствование на алкоголь она отказалась. В отношении нее составили административные протоколы, машину отправили на штрафстоянку.