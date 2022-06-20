Водитель без прав сбила двух подростков-велосипедистов под Нижним Тагилом

Женщина-водитель 4 года назад привлекалась к ответственности за пьяное вождение. Тогда ее лишили прав на 18 месяцев. По истечении этого срока для того, чтобы вновь сесть за руль, она должна была сдать экзамены. Этого женщина не сделала.