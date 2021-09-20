Студенты прыгают из окон: в здании пермского университета слышна стрельба

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как студенты выпрыгивают из окон второго этажа, в здании слышатся одиночные выстрелы. Что известно к настоящему моменту: 18-летний Тимур Бекмансуров давно готовил теракт. Сначала он хотел устроить стрельбу в школе, но затем изменил цель.