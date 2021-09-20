Студенты прыгают из окон: в здании пермского университета слышна стрельба

Днем 20 августа 2021 года в здании Пермского госуниверситета раздались выстрелы, сообщает properm.ru
На кадрах, снятых очевидцем, видно, как студенты выпрыгивают из окон второго этажа, в здании слышатся одиночные выстрелы. Что известно к настоящему моменту: 18-летний Тимур Бекмансуров давно готовил теракт. Сначала он хотел устроить стрельбу в школе, но затем изменил цель.
Он заранее опубликовал длинное заявление на странице в соцсети. Придя в университет начал стрелять на улице. Стрелка заперли в 6-м корпусе. По данным из неофициальных источников его застрелили примерно в 12:10 местного времени.
Количество погибших в результате стрельбы в Пермском университете увеличилось до 5, пишет телеграм-канал 112, при этом, там заявляют, что стрелок ликвидирован.
Напомним, 11 мая 2021 года в при нападении на школу Казани погибли 11 человек.