Женщина из соцсетей обвинила екатеринбуржца в педофилии

Женщина из соцсетей обвинила екатеринбуржца в педофилии
Женщина из соцсетей обвинила екатеринбуржца в педофилии
Сегодня, 12:26ПроисшествияФото: 1МI
Женщина заявила, что житель Екатеринбурга присылал ее несовершеннолетней сестре фотографии своих гениталий и писал непристойные сообщения.

Женщина сначала обвинила екатеринбуржца в педофилии, а затем разослала его друзьям в соцсети фотографии его гениталий и скрины сообщений, где он якобы приставал к ее 13-летней сестре, сообщает E1.

К фотографиям обвинительница прикрепила текст, в котором предостерегает всех друзей мужчины по соцсети. Однако екатеринбурженец отрицает свою склонность к педофилии.

С его слов, он действительно пересылал свои интимные фото в соцсети, но не маленькой девочке, а вполне взрослой женщине по переписке, и по обоюдному согласию. Партнерша в ответ слала ему свою «обнаженку».

Мужчина утверждает, что через какое-то время, женщина по переписке потребовала с него 6 тысяч рублей, иначе она разошлет всем его друзьям в соцсети его интимные фото и скрины сообщений, где он якобы пристает к несовершеннолетней девочке. Не получив денег, она так и сделала.

Свои слова уралец подтверждает скриншотами их дальнейшей переписки, где действительно, женщина требует с него деньги и угрожает «разоблачением». Ему открытым текстом говорилось, что у нее «множество аккаунтов в соцсети и в бизнесе она не первый год».

Писать заявление в полицию уралец не собирается, так как уверен, что найти вымогательницу вряд ли получится.

Напомним, многие жители Свердловской области и Нижнего Тагила в частности, в последнее время стали жертвами телефонных мошенников. Преступники представляются сотрудниками банка, полицейскими или даже «фсбшниками», и под вымышленными предлогами заставляют жертв переводить деньги на свои счета.

Сюжеты:
Екатеринбург
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