Женщина из соцсетей обвинила екатеринбуржца в педофилии

Женщина сначала обвинила екатеринбуржца в педофилии, а затем разослала его друзьям в соцсети фотографии его гениталий и скрины сообщений, где он якобы приставал к ее 13-летней сестре, сообщает E1.
К фотографиям обвинительница прикрепила текст, в котором предостерегает всех друзей мужчины по соцсети. Однако екатеринбурженец отрицает свою склонность к педофилии.
С его слов, он действительно пересылал свои интимные фото в соцсети, но не маленькой девочке, а вполне взрослой женщине по переписке, и по обоюдному согласию. Партнерша в ответ слала ему свою «обнаженку».
Мужчина утверждает, что через какое-то время, женщина по переписке потребовала с него 6 тысяч рублей, иначе она разошлет всем его друзьям в соцсети его интимные фото и скрины сообщений, где он якобы пристает к несовершеннолетней девочке. Не получив денег, она так и сделала.
Свои слова уралец подтверждает скриншотами их дальнейшей переписки, где действительно, женщина требует с него деньги и угрожает «разоблачением». Ему открытым текстом говорилось, что у нее «множество аккаунтов в соцсети и в бизнесе она не первый год».
Писать заявление в полицию уралец не собирается, так как уверен, что найти вымогательницу вряд ли получится.
Напомним, многие жители Свердловской области и Нижнего Тагила в частности, в последнее время стали жертвами телефонных мошенников. Преступники представляются сотрудниками банка, полицейскими или даже «фсбшниками», и под вымышленными предлогами заставляют жертв переводить деньги на свои счета.