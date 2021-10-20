Женщина из соцсетей обвинила екатеринбуржца в педофилии

Мужчина утверждает, что через какое-то время, женщина по переписке потребовала с него 6 тысяч рублей, иначе она разошлет всем его друзьям в соцсети его интимные фото и скрины сообщений, где он якобы пристает к несовершеннолетней девочке. Не получив денег, она так и сделала.