Родители заступились за давшую пощечину школьнику учительницу из Березовского

Родители заступились за давшую пощечину школьнику учительницу из Березовского
Родители заступились за давшую пощечину школьнику учительницу из Березовского
Сегодня, 17:41ПроисшествияФото: 1MI
Многие родители поддержали учительницу из Березовского, которая дала пощечину и порвала тетрадь ученика шестого класса.

Произошедшее в Березовском вызвало большой резонанс и множество комментариев от жителей Свердловской области. Часть родителей сходится в том, что учительницу довели, и она не совершила ничего предосудительного, сообщает E1. Некоторые считают, что сейчас педагоги стали совсем бесправными, и это ведет к наглости современных детей и полному неуважению к учителям.

В мое школьное время это нормально было — учительница могла дать подзатыльник или указкой по рукам треснуть, в результате людьми вырастали. А сейчас что… Нельзя пальцем задеть, поэтому вырастают одни тиктокеры,гласит один из комментариев.

Звучали среди комментариев и предложения штрафовать родителей, если их дети используют любые гаджеты во время занятий. Были и слова сочувствия педагогу из Березовского.

Учителей провоцируют постоянно, ждут реакцию, и кто-нибудь непременно снимет на видео… Сочувствую учителю! гласит один из комментариев.

Напомним, что инцидент произошел в школе № 2 города Березовский. Когда учительница собирал тетради на уроке шестого класса, один из детей ее не сдал, а после того, как педагог сама забрала тетрадь, потребовал отдать ее, обратившись к ней на «ты». В итоге женщина порвала тетрадь и дала ученику пощечину.

В данный момент расследованием инцидента занимаются прокуратура и инспектора по делам несовершеннолетних. Глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых отметил, что на этого мальчика уже не первый раз поступают жалобы.

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