Родители заступились за давшую пощечину школьнику учительницу из Березовского

Произошедшее в Березовском вызвало большой резонанс и множество комментариев от жителей Свердловской области. Часть родителей сходится в том, что учительницу довели, и она не совершила ничего предосудительного, сообщает E1. Некоторые считают, что сейчас педагоги стали совсем бесправными, и это ведет к наглости современных детей и полному неуважению к учителям.
В мое школьное время это нормально было — учительница могла дать подзатыльник или указкой по рукам треснуть, в результате людьми вырастали. А сейчас что… Нельзя пальцем задеть, поэтому вырастают одни тиктокеры,гласит один из комментариев.
Звучали среди комментариев и предложения штрафовать родителей, если их дети используют любые гаджеты во время занятий. Были и слова сочувствия педагогу из Березовского.
Учителей провоцируют постоянно, ждут реакцию, и кто-нибудь непременно снимет на видео… Сочувствую учителю! гласит один из комментариев.
Напомним, что инцидент произошел в школе № 2 города Березовский. Когда учительница собирал тетради на уроке шестого класса, один из детей ее не сдал, а после того, как педагог сама забрала тетрадь, потребовал отдать ее, обратившись к ней на «ты». В итоге женщина порвала тетрадь и дала ученику пощечину.
В данный момент расследованием инцидента занимаются прокуратура и инспектора по делам несовершеннолетних. Глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых отметил, что на этого мальчика уже не первый раз поступают жалобы.