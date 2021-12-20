Родители заступились за давшую пощечину школьнику учительницу из Березовского

Напомним, что инцидент произошел в школе № 2 города Березовский. Когда учительница собирал тетради на уроке шестого класса, один из детей ее не сдал, а после того, как педагог сама забрала тетрадь, потребовал отдать ее, обратившись к ней на «ты». В итоге женщина порвала тетрадь и дала ученику пощечину.