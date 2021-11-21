Живодер подвесил собаку на окне квартиры в Новоуральске

По словам соседки Евгении, к ней постучался другой сосед. Он рассказал, что не смог дозваться до хозяина квартиры, у которого в окне виднеются ноги животного. Тогда собака еще было жива. Соседи вызвали спасателей и сотрудников полиции. Когда уральцы попали в квартиру, они увидели, что в клетке лежит еще одна собака, которая была мертва, сообщает Е1.