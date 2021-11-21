Живодер подвесил собаку на окне квартиры в Новоуральске

Живодер подвесил собаку на окне квартиры в Новоуральске
Живодер подвесил собаку на окне квартиры в Новоуральске
Сегодня, 11:25ПроисшествияФото: 1MI
Мужчина, находясь в состоянии опьянения, с помощью поводка повесил животное на окно квартиры. Инцидент произошел утром 20 ноября в Новоуральске.

По словам соседки Евгении, к ней постучался другой сосед. Он рассказал, что не смог дозваться до хозяина квартиры, у которого в окне виднеются ноги животного. Тогда собака еще было жива. Соседи вызвали спасателей и сотрудников полиции. Когда уральцы попали в квартиру, они увидели, что в клетке лежит еще одна собака, которая была мертва, сообщает Е1.

Как стало известно, хозяйка животных прибывала в Екатеринбурге, а в квартире находился ее сожитель, ранее осужденный за нанесение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийством. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального главка Валерий Горелых. По его словам, уралец находился в состоянии сильного опьянения, поэтому не смог объяснить, что происходит, и даже назвать свое имя.

После задержания он сознался, что животное ему мешало, поэтому он привязал собаку и выкинул в окно. Собака в клетке — кобель хаски, остался в живых. Теперь полицейским предстоит провести проверку из-за случившегося.

Напомним, 20 ноября стало известно, что в Первоуральске собака забежала в детский сад, поэтому охранник до крови избил ее палкой. Зоозащитникам пришлось отвозить собаку в ветеринарную клинику.

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