В Нижнем Тагиле дальнобойщика оштрафовали за попытку дачи взятки в тысячу рублей

Дальнобойщик, являвшийся жителем Югры, не использовал в своей работе тахограф, необходимый для контроля режима работы, для правильного распределения труда и отдыха. На 118 километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил, его остановил сотрудник и зафиксировал нарушение, при попытке выписать штраф, сотруднику была предложена взятка в размере 1000 рублей. Однако, по словам дальнобойщика, дачи взятки не было, была попытка оплатить штраф на месте инцидента. Несмотря на то, что сотрудник неоднократно объяснял водителю, что оплата штрафа производится только через банковские службы, дальнобойщик не оставлял попыток вручить сотруднику деньги. В следствии чего было возбуждено уголовное дело.