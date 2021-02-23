Не успели привезти в Россию: екатеринбурженка в коме скончалась в Египте

Не успели привезти в Россию: екатеринбурженка в коме скончалась в Египте

Сегодня, 12:56ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Впавшая после инсульта в кому 41-летняя жительница Екатеринбурга скончалась в Египте 22 февраля.

Женщина прилетела в египетский курортный город Хургада на новогодние праздники со своим женихом из Великобритании. Они планировали вернуться в Россию 15 января, но в стране ввели локдаун из-за коронавируса, поэтому паре пришлось ожидать вылета.

У Юлии случился инсульт, после чего она впала в кому. В Хургаду вылетел ее брат Павел, чтобы доставить ее на лечение в Россию. Пока родственники екатеринбурженки собирали для этого средства, она скончалась.

Юля ночью умерла, сейчас будем решать вопрос, как перевезти ее,рассказал Павел E1.

По его словам, он будет стараться получить помощь на транспортировку тела сестры в Россию в генконсульстве России.

Напомним, родственники Юлии собирали 4,5 миллиона рублей для того, чтобы доставить ее на лечение в Россию.

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