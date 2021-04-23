Самоцветы на 3,2 миллиона под видом бижутерии найдены в посылке с Урала в Китай

Нелегальный вывоз пытались осуществить через международный сервис экспресс-доставки почтового оператора России, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Специалисты выяснили, что отправитель при декларировании указал, что пересылает 26 граммов бижутерии, которая стоит 99 американских долларов.
Товар был направлен на экспертизу. Согласно заключению геммологов, все камни являются природными гранатами — демантоидами. Стоимость камней, по оценке экспертов, превышает 3,2 миллиона рублей, — рассказали в таможенном управлении.
В данный момент Уральской оперативной таможней возбуждено уголовное дело по 226 статье Уголовного кодекса РФ (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере).
В ведомстве отметили, что по данной статье нарушителю грозит штраф до 1 миллиона рублей. Также ему может грозить наказание в виде лишение свободы на срок до 7 лет.
Напомним, в начале апреля 50 килограмм курительного табака — насвая, ввоз на территорию России которого ограничен, обнаружили служебные собаки в Кольцово на рейсах из Таджикистана и Узбекистана.