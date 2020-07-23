«За оскорбление власти»: в Екатеринбурге полиция задержала политолога Крашенинникова
Сегодня, 13:34ПроисшествияФото: Личная страница Федора Крашенинникова в Instagram
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В Екатеринбурге полиция задержала политолога Федора Крашенинникова. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам политолога, на него планируют составить протокол за неуважение власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП РФ). Он был остановлен правоохранителями на выходе из дома. На данный момент он ожидает своего адвоката, представителя организации «Зона права» Алексея Бушмакова.
За мной пришла полиция, остановили на улице. Жду адвоката Алексея Бушмакова и едем давать показания. Административка по оскорблению власти, написал политолог.
Ранее Федор Крашенинников уже был признан виновным в подобном правонарушении за один из своих постов в «Телеграме», где он высказался против «путинского суда». Тогда он получил штраф в размере 30 тысяч рублей.
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