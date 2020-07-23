«За оскорбление власти»: в Екатеринбурге полиция задержала политолога Крашенинникова

По словам политолога, на него планируют составить протокол за неуважение власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП РФ). Он был остановлен правоохранителями на выходе из дома. На данный момент он ожидает своего адвоката, представителя организации «Зона права» Алексея Бушмакова.

За мной пришла полиция, остановили на улице. Жду адвоката Алексея Бушмакова и едем давать показания. Административка по оскорблению власти, написал политолог.