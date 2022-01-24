Обвинение потребовало 20 лет колонии для стрелка Болкова из Екатеринбурга

Обвинение потребовало 20 лет колонии для стрелка Болкова из Екатеринбурга
Обвинение потребовало 20 лет колонии для стрелка Болкова из Екатеринбурга
Сегодня, 16:36ПроисшествияФото: 1MI
Гособвинитель запросил 20 лет колонии строгого режима для Сергея Болкова из Екатеринбурга, ранившего 9-летнюю девочку и сотрудника Росгвардии.

24 января прошли прения по уголовному делу в отношении экс-полицейского Сергея Болкова. Кроме 20 лет заключения, гособвинение требует удовлетворить гражданские иски потерпевших от действий стрелка и выплатить им компенсацию в полном размере, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Ущерб, нанесенный Болковым, оценен в чуть более 1,5 млн рублей.

Напомним, что резонансное происшествие произошло в Екатеринбурге 30 мая минувшего года. За день до этого экс-сотрудника ППС Сергея Болкова бросила жена, и он топил свое горе в бутылке.Болков пригласил в гости соседа, а затем взял его в заложники, угрожая оружием. Мужчине удалось освободиться, тогда Болков открыл беспорядочный огонь из окна по прохожим и автомобилям.

В результате была тяжело ранена 9-летняя девочка, которой пришлось вырезать часть пищевода, чтобы спасти. Во время задержания мужчина также ранил сотрудника Росгвардии. Для задержания преступника пришлось штурмовать квартиру. Сам Болков заявил, что почти не помнит произошедших событий, так как был сильно пьян. Свою вину полностью он так и не призналю

Сюжеты:
ЕкатеринбургДело стрелка Болкова
Материалы по теме:
судстрельбаобвинениеСергей Болков
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы