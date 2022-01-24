Обвинение потребовало 20 лет колонии для стрелка Болкова из Екатеринбурга

Напомним, что резонансное происшествие произошло в Екатеринбурге 30 мая минувшего года. За день до этого экс-сотрудника ППС Сергея Болкова бросила жена, и он топил свое горе в бутылке.Болков пригласил в гости соседа, а затем взял его в заложники, угрожая оружием. Мужчине удалось освободиться, тогда Болков открыл беспорядочный огонь из окна по прохожим и автомобилям.