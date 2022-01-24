Обвинение потребовало 20 лет колонии для стрелка Болкова из Екатеринбурга

24 января прошли прения по уголовному делу в отношении экс-полицейского Сергея Болкова. Кроме 20 лет заключения, гособвинение требует удовлетворить гражданские иски потерпевших от действий стрелка и выплатить им компенсацию в полном размере, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Ущерб, нанесенный Болковым, оценен в чуть более 1,5 млн рублей.
Напомним, что резонансное происшествие произошло в Екатеринбурге 30 мая минувшего года. За день до этого экс-сотрудника ППС Сергея Болкова бросила жена, и он топил свое горе в бутылке.Болков пригласил в гости соседа, а затем взял его в заложники, угрожая оружием. Мужчине удалось освободиться, тогда Болков открыл беспорядочный огонь из окна по прохожим и автомобилям.
В результате была тяжело ранена 9-летняя девочка, которой пришлось вырезать часть пищевода, чтобы спасти. Во время задержания мужчина также ранил сотрудника Росгвардии. Для задержания преступника пришлось штурмовать квартиру. Сам Болков заявил, что почти не помнит произошедших событий, так как был сильно пьян. Свою вину полностью он так и не призналю