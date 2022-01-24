Тагильчане остались без мебели и денег из-за обмана изготовителя мебели

Тагильчане остались без мебели и денег из-за обмана продавца

В Нижнем Тагиле директор мебельной компании «Комфорт» Александр Гурьев берет с заказчиков предоплату и перестает выходить на связь. От его действий пострадали более 10 человек.

12 августа тагильчанка заказала у Александра Гурьева стол для ребенка. После внесения предоплаты в размере 18 тысяч рублей, то есть 70% от стоимости изделия, директор перестал отвечать на звонки или сообщения. С тех пор от Александра одни обещания. Что он тупо не берет трубку, что он в больнице, потом начались обещания к концу недели установить наш заказ… А воз и ныне там. Ни стола, ни денег, а теперь и сам Александр пропал. Телефон выключен! написала она в группе «Черный список Нижний Тагил» во ВКонтакте. В комментариях тагильчане также пожаловались на действия Александра Гурьева. Некоторым удалось получить обещанную мебель, а часть из заказчиков так ничего не добилась. Сама сталкивалась с ним… Недобросовестный. Куча отмазок, потом и просто пропал, отключал телефон. Столько нервов потратила на него. Но все-таки сделал наш заказ, нам повезло. Правда, с кучей косяков, пишет тагильчанка Алена в комментариях. С ее слов, в мессенджерах пострадавшие создали группу, в которой состоит уже более 10 человек. Редакция TagilCity.ru позвонила Александру Гурьеву, на момент публикации его телефон был недоступен.

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