Тагильчане остались без мебели и денег из-за обмана изготовителя мебели

Тагильчане остались без мебели и денег из-за обмана изготовителя мебели
Тагильчане остались без мебели и денег из-за обмана изготовителя мебели
Сегодня, 18:21ПроисшествияФото: 1MI

Тагильчане остались без мебели и денег из-за обмана продавца

В Нижнем Тагиле директор мебельной компании «Комфорт» Александр Гурьев берет с заказчиков предоплату и перестает выходить на связь. От его действий пострадали более 10 человек.

12 августа тагильчанка заказала у Александра Гурьева стол для ребенка. После внесения предоплаты в размере 18 тысяч рублей, то есть 70% от стоимости изделия, директор перестал отвечать на звонки или сообщения.

С тех пор от Александра одни обещания. Что он тупо не берет трубку, что он в больнице, потом начались обещания к концу недели установить наш заказ… А воз и ныне там. Ни стола, ни денег, а теперь и сам Александр пропал. Телефон выключен! написала она в группе «Черный список Нижний Тагил» во ВКонтакте.

В комментариях тагильчане также пожаловались на действия Александра Гурьева. Некоторым удалось получить обещанную мебель, а часть из заказчиков так ничего не добилась.

Сама сталкивалась с ним… Недобросовестный. Куча отмазок, потом и просто пропал, отключал телефон. Столько нервов потратила на него. Но все-таки сделал наш заказ, нам повезло. Правда, с кучей косяков, пишет тагильчанка Алена в комментариях.

С ее слов, в мессенджерах пострадавшие создали группу, в которой состоит уже более 10 человек.

Редакция TagilCity.ru позвонила Александру Гурьеву, на момент публикации его телефон был недоступен.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
мошенникимебелькомпанияНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы