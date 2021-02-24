7 нарушений перевозки детей было зафиксировано во время рейда в Нижнем Тагиле

Во время профилактического рейда сотрудники ГИББД Нижнего Тагила зафиксировали семь нарушений перевозки детей.

Рейд состоялся 24 февраля 2021 года на территории Нижнего Тагила. Мероприятия были направлены на пресечение и выявление нарушений ПДД при перевозке детей, сообщает пропаганда ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское». ГИББД напоминает, что дети до семи лет вне зависимости от месторасположения в салоне должны находиться в специальных креслах. Также дети до 12 лет, которые находятся на переднем пассажирском сиденье должны располагаться в специальном удерживающем кресле. При нарушении установленных правил водителю грозит административный штраф в размере трёх тысяч рублей. Напомним, 3 февраля в Нижнем Тагиле проходил рейд, в ходе которого было выявлено 27 нарушений при перевозке детей. Почти три десятка тагильских водителей перевозили детей с нарушениями ПДД

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter