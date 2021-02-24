7 нарушений перевозки детей было зафиксировано во время рейда в Нижнем Тагиле

7 нарушений перевозки детей было зафиксировано во время рейда в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:36ПроисшествияФото: Пропаганда Отдел ГИБДД
Во время профилактического рейда сотрудники ГИББД Нижнего Тагила зафиксировали семь нарушений перевозки детей.

Рейд состоялся 24 февраля 2021 года на территории Нижнего Тагила. Мероприятия были направлены на пресечение и выявление нарушений ПДД при перевозке детей, сообщает пропаганда ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

ГИББД напоминает, что дети до семи лет вне зависимости от месторасположения в салоне должны находиться в специальных креслах.

Также дети до 12 лет, которые находятся на переднем пассажирском сиденье должны располагаться в специальном удерживающем кресле.

При нарушении установленных правил водителю грозит административный штраф в размере трёх тысяч рублей.

Напомним, 3 февраля в Нижнем Тагиле проходил рейд, в ходе которого было выявлено 27 нарушений при перевозке детей.

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