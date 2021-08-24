На 500 тысяч «развели» пенсионерку из Екатеринбурга телефонные мошенники

На 500 тысяч «развели» пенсионерку из Екатеринбурга телефонные мошенники
На 500 тысяч «развели» пенсионерку из Екатеринбурга телефонные мошенники
Сегодня, 10:58ПроисшествияФото: 1MI
Очередной жертвой телефонных мошенников стала пенсионерка из Екатеринбурга. Она перевела злоумышленникам 500 тысяч рублей.

Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина и сказал, что он сотрудник безопасности банка. Он пояснил, что с вкладами пенсионерки проводятся сомнительные операции и уточнил, она ли переводит деньги.

Затем злоумышленник сообщил, что для сохранения накоплений, необходимо перевести их на безопасный счет. Затем женщине позвонили из «полиции» и рассказали какие действия нужно предпринять.

После обращения екатеринбурженки в полицию заведено уголовное дело по статье мошенничество (ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Напомним, редакция TagilCity.ru рассказывала, как не попасть на уловки мошенников и не остаться без денег. Советы для граждан давали психологи и сотрудники правоохранительных органов Нижнего Тагила.

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Екатеринбург
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