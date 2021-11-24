6 лет грозит свердловчанину за демонстрацию половых органов во время онлайн-урока

Урок в шестом классе проводился на платформе Zoom в одном из классов 21 школы Березовского. В определенный момент неизвестный мужчина, зарегистрированный как ученик, включил камеру и показал детям свои половые органы. Учитель сориентировался и удалил «нового ученика» из конференции, а потом и вовсе заблокировал его, пишет Знак.ком.