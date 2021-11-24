6 лет грозит свердловчанину за демонстрацию половых органов во время онлайн-урока

6 лет грозит свердловчанину за демонстрацию половых органов во время онлайн-урока
6 лет грозит свердловчанину за демонстрацию половых органов во время онлайн-урока
Сегодня, 08:24ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Неизвестный мужчина сорвал урок в школе № 21 Березовского — злоумышленник устроил показ половых органов во время онлайн-урока.

Урок в шестом классе проводился на платформе Zoom в одном из классов 21 школы Березовского. В определенный момент неизвестный мужчина, зарегистрированный как ученик, включил камеру и показал детям свои половые органы. Учитель сориентировался и удалил «нового ученика» из конференции, а потом и вовсе заблокировал его, пишет Знак.ком.

Как оказалось, срыв урока был заказан одним из учащихся — накануне шестиклассник в программе Discord нашел группу по срыву уроков. Начитавшись необходимой информации, мальчик скинул в чат сообщества ссылку на конференцию. На предложение ребенка о срыве уроке отреагировал неизвестный — мужчина перешел по ссылке и сорвал урок.

СК завел уголовное дело — незнакомцу грозит до шести лет за изготовление порнографии через глобальную сеть.

Материалы по теме:
онлайнонлайн-трансляцияонлайн веб-камеры онлайндистант
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы