6 лет грозит свердловчанину за демонстрацию половых органов во время онлайн-урока

Урок в шестом классе проводился на платформе Zoom в одном из классов 21 школы Березовского. В определенный момент неизвестный мужчина, зарегистрированный как ученик, включил камеру и показал детям свои половые органы. Учитель сориентировался и удалил «нового ученика» из конференции, а потом и вовсе заблокировал его, пишет Знак.ком.
Как оказалось, срыв урока был заказан одним из учащихся — накануне шестиклассник в программе Discord нашел группу по срыву уроков. Начитавшись необходимой информации, мальчик скинул в чат сообщества ссылку на конференцию. На предложение ребенка о срыве уроке отреагировал неизвестный — мужчина перешел по ссылке и сорвал урок.
СК завел уголовное дело — незнакомцу грозит до шести лет за изготовление порнографии через глобальную сеть.