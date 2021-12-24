Бывшую сотрудницу МВД в Екатеринбурге отдали под суд за взятки

Бывшую сотрудницу МВД в Екатеринбурге отдали под суд за взятки
Бывшую сотрудницу МВД в Екатеринбурге отдали под суд за взятки
Сегодня, 16:03ПроисшествияФото: СУ СК РФ
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудницы отделения организации оформления заграничных паспортов свердловского главка МВД.

Главный герой уголовного дела — бывшая женщина-полицейский. Узнав о ее преступной деятельности, руководство поспешило уволить сотрудницу.

Как сообщили в областном Следкоме, свердловчанка работала в системе МВД регионального главка. Она занималась оформлением и выдачей заграничных паспортов. И при этом, как выяснилось в ходе расследования, получала незаконный доход в виде взяток.

Таких эпизодов выявлено 10. За каждый оформленный документ обвиняемая получала по 3000 рублей. На «чистую воду» ее вывели сотрудники региональных управлений собственной безопасности и противодействия коррупции свердловского УМВД и Федеральной службы безопасности.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Материалы дела будет рассматривать суд.

Сюжеты:
Екатеринбург
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