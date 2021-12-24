Бывшую сотрудницу МВД в Екатеринбурге отдали под суд за взятки

Главный герой уголовного дела — бывшая женщина-полицейский. Узнав о ее преступной деятельности, руководство поспешило уволить сотрудницу.
Как сообщили в областном Следкоме, свердловчанка работала в системе МВД регионального главка. Она занималась оформлением и выдачей заграничных паспортов. И при этом, как выяснилось в ходе расследования, получала незаконный доход в виде взяток.
Таких эпизодов выявлено 10. За каждый оформленный документ обвиняемая получала по 3000 рублей. На «чистую воду» ее вывели сотрудники региональных управлений собственной безопасности и противодействия коррупции свердловского УМВД и Федеральной службы безопасности.
Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Материалы дела будет рассматривать суд.