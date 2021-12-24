Свердловский областной суд вынес первый приговор по делу о нападениях на обнальщиков

На территории Екатеринбурга с мая 2017 года по 29 апреля 2019 года действовала опасная преступная группа. Главарь и сообщники занимались разбойными нападениями на предпринимателей, которые перевозили крупные суммы денег, в том числе валюту.
Полицейским удалось задержать нескольких преступников. Но банда обновила свой состав, и криминал вновь поднял голову. Обнальщиков обстреливали средь бела дня, деньги у них забирали под дулом оружия.
Рагиб Гусейнов стоял у истоков создания преступной группировки. Он входил и в первый, и во второй ее состав. Будучи задержанным, дал признательные показания следствию. Во-многом, это и помогло доказать вину его сообщников.
Роли в ОПГ были распределены. Туда входили «водители», «разведчики», «бойцы» и «руководители операций». Жертв выискивали из числа бизнесменов торгового комплекса «Таганский ряд». Сначала преступники выясняли, кто из предпринимателей может перевозить крупные суммы денег. Затем они выбирали способ и место убийства. Дальше подбиралось оружие.
Рагиб Гусейнов слыл хорошим водителем, а такие в криминальной среде очень ценятся. Хорошо разбираясь в технике, он совершал угоны машин свердловчан. После чего автомобили использовались для совершения более тяжких преступлений. С годами доверие к Гусейнову только росло. Поднимаясь в иерархии, он принимал участие в разработке планов разбойных нападений.
Всего на счету фигуранта семь доказанных следствием преступных эпизодов. По материалам уголовного дела, первое преступление он совершил еще в июле 2018 года. «Добычей» банды стали 570 тыс рублей, отобранные у предпринимателя из ТК «Таганский ряд».
Вторая акция состоялась в сентябре этого же года, но тогда бандиты своего не добились. Обнальщики, которых они пытались догнать, оказались проворнее и скрылись на своем автомобиле. Так «мимо носа» ОПГ прошмыгнули 30 млн рублей.
Наступил октябрь 2018 года. Бандиты нагрянули к ТРЦ «Карнавал» и на парковке похитили у предпринимателей около 7,5 млн рублей. Четвертый случай нападения связан с отделением банка на улице Крауля. Пригрозив оружием перевозчику, бойцы ОПГ забрали пакет с 5 млн рублей и скрылись. А в феврале 2019 года около другого финансового учреждения на улице Опалихинской пострадали граждане Китая. Они вынесли сумку с тремя тысячами рублей и нос к носу столкнулись с разбойниками.
Апрель 2019 года. ОПГ «пасла» очередного обнальщика. Получив от неизвестного мужчины рюкзак с 20 млн. рублей он намеревался уехать в Улан-Удэ. Он сел в машину и в сопровождении двух человек отправился в аэропорт «Кольцово». Стоило автомобилю остановиться, как его окружили бандиты. Один из них шесть раз выстрелил в сторону потерпевшего, а другой сообщник забрал с заднего сиденья автомобиля рюкзак с денежными средствами, приказав сидевшим в машине не делать резких движений. Увозил их оттуда Гусейнов.
Новое преступление спланировали по обкатанной схеме. Машину с двумя предпринимателями, которые перевозили чемодан с 37 млн 700 тыс рублей, отследили до парковки возле аэровокзала. Но если в предыдущие разы Рагиб Гусейнов ни в кого не стрелял, то в этот раз отсидеться в машине не дали. Он вышел и произвел из оружия семь выстрелов, ранив одного из обнальщиков.
Задержали старожила банды в октябре 2020 года. Он во всем признался и предоставил достоверные и полные показания, поэтому уголовное дело было выделено в особое производство. Также суд учел, что Гусейнов отец троих малолетних детей и занимается благотворительностью. В отличие от других членов банды, он помогал детдомам.
Наказанием преступнику стали 8 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Также он должен возместить материального ущерба пострадавшим на общую сумму 570 тыс рублей, из которых 80 тыс руб уже выплатил.
Кстати, преступную группировку сколотил бывший подмосковный рабочий Саттаров. Этот мужчина был увлечен идеями ИГИЛ (признано террористической организацией и запрещено на территории РФ). Он намеревался грабить и возможно, даже убивать ради поддержки джихада в Сирийской Арабской Республике. Что и начал делать в 2016 году. Оружие ОПГ раздобыла у полевых командиров, сообщает 66.ru.