Мать двоих детей погибла в ДТП с пассажирским автобусом под Нижним Тагилом

Детали автокатастрофы выясняли сотрудники ГИБДД. Они уже установили личности участников аварии. За рулем внедорожника «Mitsubishi» была 33-летняя женщина. Автомобиль двигался по Салдинскому тракту со стороны поселка Покровское. Он выехал на встречную полосу и влетел в автобус «ПАЗ-4234».