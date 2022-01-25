Мать двоих детей погибла в ДТП с пассажирским автобусом под Нижним Тагилом

Детали автокатастрофы выясняли сотрудники ГИБДД. Они уже установили личности участников аварии. За рулем внедорожника «Mitsubishi» была 33-летняя женщина. Автомобиль двигался по Салдинскому тракту со стороны поселка Покровское. Он выехал на встречную полосу и влетел в автобус «ПАЗ-4234».
Женщина получила травмы и скончалась. Дети - 11-летний мальчик и 7-летняя девочка — госпитализированы.
Девочка перевозилась в детском автокресле, а мальчик был пристегнут ремнем безопасности. Характер полученных травм уточняется. У мальчика диагностирован перелом руки, уточнили в нижнетагилськом отделении пропаганды ГИБДД.
Водитель автобуса не пострадал, его 25 пассажиров тоже. В настоящее время движение на трассе не затруднено. По факту ДТП проводится расследование.