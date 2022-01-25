Мать двоих детей погибла в ДТП с пассажирским автобусом под Нижним Тагилом

Мать двоих детей погибла в ДТП с пассажирским автобусом под Нижним Тагилом
Мать двоих детей погибла в ДТП с пассажирским автобусом под Нижним Тагилом
Сегодня, 12:51ПроисшествияФото: 1MI

Под Нижним Тагилом в ДТП погибла женщина и пострадали дети

Утром 25 января на 14 километре дороги «Нижний Тагил —  Нижняя Салда» столкнулись автобус и внедорожник. Подробности смертельного ДТП сообщили в ГИБДД.

Детали автокатастрофы выясняли сотрудники ГИБДД. Они уже установили личности участников аварии. За рулем внедорожника «Mitsubishi» была 33-летняя женщина. Автомобиль двигался по Салдинскому тракту со стороны поселка Покровское. Он выехал на встречную полосу и влетел в автобус «ПАЗ-4234».

Фото:Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Женщина получила травмы и скончалась. Дети - 11-летний мальчик и 7-летняя девочка — госпитализированы.

Фото:Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Девочка перевозилась в детском автокресле, а мальчик был пристегнут ремнем безопасности. Характер полученных травм уточняется. У мальчика диагностирован перелом руки, уточнили в нижнетагилськом отделении пропаганды ГИБДД.

Водитель автобуса не пострадал, его 25 пассажиров тоже. В настоящее время движение на трассе не затруднено. По факту ДТП проводится расследование.

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