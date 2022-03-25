Пьяные матери в Березовском выгнали детей из такси без одежды и уехали в гости

У девочек отсутствовала верхняя одежда и обувь. Они замерли и плакали от страха.
Прохожим они рассказали, что с мамами и их подругами собрались в гости. Но водитель такси, которого вызвали для поездки, отказался везти всех, потому что пассажиров было слишком много. Тогда взрослые выгнали детей из машины и уехали, пишет Е1.
Очевидцы вызвали полицию. Когда они увидели девочек, то они были замерзшие, мокрые и плакали.
Высадили детей на улице Уральская. По их словам, живут они на улице Красны Героев, что в нескольких километрах.
В ОВД Березовского рассказали, что к ним действительно были доставлены две девочки.