Пьяные матери в Березовском выгнали детей из такси без одежды и уехали в гости

Пьяные матери в Березовском выгнали детей из такси без одежды и уехали в гости
Пьяные матери в Березовском выгнали детей из такси без одежды и уехали в гости
Сегодня, 09:43ПроисшествияФото: 1MI
Пьяные матери выставили на холод двух девочек 7 и 8 лет без одежды. Инцидент произошел в Березовском. Детей заметили прохожие.

У девочек отсутствовала верхняя одежда и обувь. Они замерли и плакали от страха.

Прохожим они рассказали, что с мамами и их подругами собрались в гости. Но водитель такси, которого вызвали для поездки, отказался везти всех, потому что пассажиров было слишком много. Тогда взрослые выгнали детей из машины и уехали, пишет Е1.

Очевидцы вызвали полицию. Когда они увидели девочек, то они были замерзшие, мокрые и плакали.

Высадили детей на улице Уральская. По их словам, живут они на улице Красны Героев, что в нескольких километрах.

В ОВД Березовского рассказали, что к ним действительно были доставлены две девочки.

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